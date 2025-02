PER L’ATTIVITÀ DI BASE DELLA ROVINATA INIZIANO I CAMPIONATI

LECCO – Dopo le due belle vittorie contro Stella Alpina e Bellano, arriva la prima battuta d’arresto del 2025 per i Ragazzi 2012 CSI della Rovinata, che perdono per 1-2 su un campo ostico come quello di Lierna. La prestazione della squadra non è stata però negativa, anzi per larghi tratti nel primo tempo ha creato occasioni da rete, per poi difendere con ordine e grinta.

Dopo appena 5′, passano in vantaggio gli ospiti con una deviazione fortuita nella mischia che trasforma un innocuo calcio di punizione in un gol rocambolesco. I biancorossi pareggiano al 13′ con una splendida punizione di Colombo che insacca sotto l’incrocio. Dopo aver difeso con grinta e dedizione, proprio quando sembrava che la partita potesse concludersi sull’1-1, su un altro calcio piazzato arriva la doccia fredda.

Gli Esordienti 2012 giocano in serata in casa contro il Renate Giovani il campionato di ritorno Figc. I biancorossi partono fin dal primo minuto grintosi e assetati di vittoria, concedendo poco agli avversari e creando molto, senza riuscire però a concretizzare. Il tabellino dei primi tre tempi, 1-0/1-1/1-0, descrive tutt’altra partita rispetto alla realtà. Basti pensare che nel terzo tempo sono addirittura stati tre i pali colpiti dalla squadra di casa. Il quarto tempo, a risultato ormai deciso, regala un 3-0 per i padroni di casa, definendo così una bella vittoria per 4-1, grazie alla doppietta di Centineo e ai gol di Greto, Piras, Renda e Fumagalli.

Inizio di campionato faticoso per i Pulcini 2015 che non vanno oltre un pareggio per 2 tempi a 2 con la squadra B dell’Academy Casatese Merate. Il primo tempo è a senso unico grazie a Galliani che con una tripletta regala la vittoria alla Rovinata. Nel secondo tempo i padroni di casa si lasciano prendere dal troppo entusiasmo per la facile partenza e subiscono 4 reti dagli avversari senza riuscire a segnare. Il terzo tempo è di nuovo appannaggio della Rovinata che grazie a Milani e Lazzarato chiude col risultato di 2-1. Ma nel quarto tempo è ancora la Casatese a vincere, nonostante il gol di Gjini e tante belle occasioni sprecate.

Dopo il rinvio per neve della scorsa settimana, ricomincia anche il campionato Csi per gli Under 10 della Rovinata, che ospitano a Germanedo il Castello Brianza-Colle Brianza. Il risultato finale non rende onore agli avversari che perdono per una sola rete il primo tempo e pareggiano il secondo. Nel terzo tempo però i biancorossi trovano quella grinta in più e riescono a segnare ben 5 reti. Il risultato finale è quindi di 6-0, grazie alla tripletta di Gjini e alle reti di Abdou, Papola e Lo.