INIZIO ANNO IN FINLANDIA PER I DOCENTI DELL’ISTITUTO MARIA AUSILIATRICE

LECCO – Un avvio d’anno scolastico fuori dall’ordinario per sette docenti dell’Istituto Maria Ausiliatrice di Lecco che, a fine agosto, hanno partecipato a una significativa esperienza di Job Shadowing in Finlandia nell’ambito del programma europeo Erasmus+.

Il progetto, finanziato interamente con fondi dell’Unione Europea, ha portato le insegnanti Laura Arrigoni, Guendalina Ballabio, Lucia Panzeri, Monia De Rocchi, Giulia Grilli e i colleghi Stefano Graco e Alessio Dossi presso l’istituto Gradia di Jyväskylä, considerato un punto di riferimento a livello europeo per la sua didattica innovativa e per l’approccio all’apprendimento imprenditoriale.

Durante i cinque giorni di permanenza, i docenti lecchesi hanno avuto modo di entrare nelle aule, assistere alle lezioni, confrontarsi con i colleghi finlandesi e dialogare direttamente con gli studenti. Non è mancato il confronto con i responsabili di settore, che ha permesso di comprendere più a fondo l’organizzazione della scuola e le strategie educative adottate in un contesto noto per la qualità del proprio sistema di istruzione.

“È stata un’esperienza estremamente arricchente, sia dal punto di vista umano che professionale – raccontano i docenti –. Le differenze culturali tra Italia e Finlandia ci hanno stimolato a riflettere su nuove modalità di insegnamento e organizzazione scolastica, offrendoci spunti immediatamente applicabili nelle nostre classi.”

La scelta di programmare la mobilità a fine agosto, prima dell’inizio ufficiale dell’anno scolastico, si è rivelata vincente: quanto appreso è stato infatti subito condiviso all’interno dei team di lavoro dell’istituto e messo a disposizione degli studenti sin dal primo giorno di scuola, generando un impatto immediato e positivo sull’avvio della progettazione didattica annuale.

Il percorso Erasmus+ proseguirà nei prossimi mesi con una fase dedicata agli studenti: due classi del triennio della scuola superiore prenderanno parte a una mobilità che li porterà a Jyväskylä per collaborare con i coetanei del Gradia nella realizzazione del tradizionale mercato di Natale. Sarà un’ulteriore occasione di crescita e confronto, non solo linguistico, ma anche personale e professionale, in linea con la missione dell’Istituto Maria Ausiliatrice: formare giovani aperti al mondo, protagonisti consapevoli del proprio futuro.

