“INNARIO TUROLDIANO”, LA PRESENTAZIONE DEL LIBRO DI MAURO MANZONI

LECCO – Nell’ambito della programmazione culturale autunnale, giovedì 7 novembre alle 18, la biblioteca civica di Lecco ospita e promuove la presentazione del libro di Mauro Manzoni “Innario turoldiano”.

L’autore, sindaco di Varenna, laureato in Scienze religiose e insegnante di religione cattolica per la scuola primaria presenta un testo che scandaglia a fondo una vasta parte dell’opera turoldiana poco studiata: gli inni liturgici. Per Enzo Bianchi, autore della prefazione, è un saggio che “opportunamente intarsiato di rimandi agli inni, alla traduzione dei Salmi, alle preghiere e alle poesie di padre Turoldo, ha la capacità di interpretare la lettera e lo spirito dei suoi testi, mostra grande intelligenza e raffinata sensibilità”.

Così l’assessora alla Cultura del Comune di Lecco Simona Piazza:”Un’altra bella iniziativa promossa in collaborazione con la nostra biblioteca e dedicata ad autori del nostro territorio. Questa volta ospitiamo il sindaco di Varenna, Mauro Manzoni, che presenta un volume di spessore, dedicato all’opera turoldiana, offrendo un’ulteriore occasione per far comprendere e conoscere, non soltanto l’opera e l’autore, ma anche il nostro spazio culturale dedicato, ricavato presso la biblioteca civica, che sta diventando sempre più centrale per attività di laboratorio, incontro, confronto culturale, crescita e approfondimento attraverso la lettura”.

Alla presentazione interverranno l’autore, il direttore di Àncora Editrice, padre Giovanni Battista Magoni, monsignor Claudio Magnoli, canonico del Duomo e docente in Sacra Liturgia e il prevosto di Lecco monsignor Bortolo Uberti e fratello Lino Breda.

Ingresso libero sino a esaurimento dei posti disponibili; maggiori informazioni al numero 0341 481123 o all’indirizzo biblioteca@comune.lecco.it.