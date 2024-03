INSEGNE: A SOSTITUIRE IL MC DONALD’S DI LECCO SARÀ ‘ROSSOPOMODORO’

LECCO – Il McDonald’s sul lungolago sarà sostituito dalla pizzeria napoletana Rossopomodoro, insegna con ristoranti in tutta Italia.

Dopo la discussa chiusura di fine novembre del McDonald’s di Lecco, abbandonato dal colosso statunitense dopo 27 anni perché “non più strategicamente rilevante”, lo stabile di Lungolario Isonzo ha già trovato un nuovo inquilino. La catena di pizzeria e cucina napoletana Rossopomodoro, infatti, ha affisso all’ingresso del locale un manifesto che annuncia la ricerca di personale, nello specifico pizzaioli, cuochi e camerieri, per la nuova apertura. La richiesta è quella di inviare il proprio curriculum alla mail lecco@rossopomodoro.it, ma per ora la società non ha rilasciato alcuna notizia in merito alle tempistiche di apertura.

La notizia dell’arrivo in città della pizzeria campana ha sollevato opinioni contrastanti – in particolare sui social, soprattutto in merito alla location: la nuova pizzeria, infatti, aprirà in una zona in cui sono presenti altri locali molto simili e, secondo molti utenti, la chiusura del McDonald’s ha fatto perdere al centro cittadino un luogo d’aggregazione in cui poter mangiare cibo diverso e alla portata di tutti, ricalcando proprio la cultura del fast food a stelle e strisce.

Michele Carenini