INSIEME PER LORENZO BONICELLI. LA RACCOLTA FONDI TOCCA QUOTA 146MILA EURO

ABBADIA LARIANA – Sta per concludersi la campagna Insieme per Lorenzo Bonicelli #insiemeaBonni, una iniziativa della Ghislanzoni Gal, società sportiva lecchese presieduta da Paolo Gilardoni. Una raccolta per aiutare Lorenzo Bonicelli nel suo lungo cammino di recupero, per alleviare soprattutto il peso delle spese mediche e logistiche necessarie al suo recupero.
L’atleta 23enne di Abbadia Lariana aveva subìto un grave infortunio lo scorso 23 luglio, durante la gara agli anelli delle Universiadi in Germania lo scorso 23 luglio: la rottura della quinta vertebra cervicale. Ricoverato attualmente al Policlinico Universitario di Essen, Lorenzo affronta ora un delicato percorso riabilitativo.
Ad oggi, mercoledì 20 agosto, la campagna Insieme per Lorenzo Bonicelli #insiemeaBonni ha raccolto ben 146mila euro con l’obiettivo dei 160mila totali ormai a un passo.
A questo link è possibile contribuire alla raccolta fondi.