INSULTA IL MEDICO E RUBA DALLA BICI. LECCHESE NEI GUAI AL SANT’ANNA DI COMO

COMO – La Polizia di Stato di Como, nella giornata di ieri, ha denunciato in stato libertà per furto e sanzionato ai sensi della Legge del 14 agosto 2020 n. 113, un 58enne lecchese, pregiudicato.

Tutto si è verificato dalla tarda mattinata di ieri all’interno dell’ospedale S. Anna di San Fermo della Battaglia quando, i poliziotti del Posto Fisso di Polizia dell’ospedale, sono stati allertati dal personale sanitario in servizio che lamentava problemi con un uomo che sostava all’interno del pronto soccorso e aveva iniziato ad insultare pesantemente il medico.

Gli agenti intervenuti, identificavano il 58enne e lo sanzionavano seguendo le indicazioni della Legge dell’agosto 2020 che regolamenta le disposizioni in materia di sicurezza per gli esercenti delle professioni sanitarie e socio-sanitarie nell’esercizio delle loro funzioni, il verbale di contestazione implica al trasgressore una sanzione che varia da un minimo di 1000 € ad un massimo di 5000 € se, a seguito delle offese si verificano anche le minacce.

Pochi istanti dopo, gli agenti del Posto di Polizia ricevendo la denuncia da parte di un dipendente dell’ospedale – lamentava il furto del proprio casco da bici avvenuto negli spazi del nosocomio domenica 5 gennaio scorso – visionando le telecamere del circuito interno dell’ospedale, hanno riconosciuto nel 58enne di Lecco il responsabile del furto, infatti l’uomo è stato ripreso mentre rovistando nelle borse laterali della bici, si impossessava del caschetto, occultandolo nello zaino. Essendo passati pochissimi istanti ed essendo l’uomo ancora presente in ospedale, è stato subito ricondotto negli uffici di polizia, dove questa volta, raccolti tutti gli elementi a suo carico, è stato denunciato in stato di libertà per il furto commesso domenica.

La posizione del 58enne di Lecco è inoltre al vaglio degli esperti della Divisione Anticrimine di Como che stileranno una dettagliata relazione tecnica da sottoporre al Questore per ulteriori provvedimenti amministrativi.

L’intervento di ieri è il frutto della sensibilizzazione voluta dal Questore di Como Marco Calì in materia di sicurezza e rispetto delle regole all’interno degli ospedali, disposizioni che necessitano di un’attenzione costante e capillare dei poliziotti del posto di polizia che operano in tale contesto e alle volanti che solitamente intervengono in orari notturni, volendo inoltre incidere su tutti quegli aspetti che le normative amministrative vigenti permettono di attuare, nei confronti di chi vìola la legge o compromette il regolare svolgimento del delicato e importantissimo servizio svolto dal personale medico sanitario.