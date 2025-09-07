INTERNATIONAL ROSETTA SKYRACE 2025: VITTORIA AL MANDELLESE BELTRAMI

VALGEROLA (SO) – La 18ª edizione dell’International Rosetta Skyrace ha regalato spettacolo ed emozioni in Valgerola, con circa 300 atleti al via. La gara, rinnovata nel tracciato e resa ancora più tecnica e scenografica, ha visto sul gradino più alto del podio Lorenzo Beltrami, il forte skyrunner di Mandello del Lario che ha messo il proprio sigillo sull’albo d’oro della competizione. Al femminile, trionfo netto per la milanese Fabiola Conti, già protagonista del panorama nazionale.

La gara maschile

Partenza veloce e coraggiosa per Lorenzo Rota Martir, che ha imposto un ritmo alto fin dai primi chilometri. Ma è stato un arrembante Beltrami a ribaltare la situazione nella parte finale, prendendo il comando in zona Bar Bianco e tagliando il traguardo in solitaria a Rasura in 2h46’33”. Secondo posto a soli 19 secondi per Rota Martir (2h46’52”), mentre il sempre competitivo Daniel Antonioli ha chiuso terzo in 2h49’33”. Nella top five anche Mattia Gianola e Danilo Brambilla.

La gara femminile

Come da pronostico, la milanese Fabiola Conti ha dominato la prova fermando il cronometro in 3h20’07”, assicurandosi così un importante test in vista dei mondiali trail di Canfranc. Dietro di lei, ottimo secondo posto per Martina Valmassoi (3h33’35”), con Roberta Jacquin terza in 3h46’00”. Quarta Aurora Bosia e quinta Elisa Sortini.

La novità: Via del Bitto Trail

Grande successo anche per la prima edizione della Via del Bitto Trail, tracciato che valorizza gli alpeggi e le storiche strutture agricole del territorio. A vincere è stato il talento di casa Diego Rossi con 1h25’23”. Sul podio anche Paolo Bonanomi (1h27’10”) e Filippo Curtoni (1h27’44”).

Appuntamento al 2026

Lo Sport Race Valtellina ha già dato appuntamento per la prossima edizione, come da tradizione fissata per la prima domenica di settembre. Un evento che, anno dopo anno, si conferma tra i più amati del calendario dello skyrunning.

