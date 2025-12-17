INTERREG ITALIA-SVIZZERA: “PIOGGIA DI RISORSE PER IL TERRITORIO LECCHESE”

MILANO – Regione Lombardia ha preso atto delle decisioni assunte dal Comitato Direttivo del Programma Interreg VI-A Italia–Svizzera, che ha concluso le attività istruttorie sulle 69 proposte progettuali ammesse nella seconda finestra del Primo Avviso. Sono complessivamente 64 i progetti ammessi e finanziabili: 33 di questi sono stati finanziati, mentre 31, pur risultati idonei, non hanno ottenuto il contributo a causa dell’insufficienza delle risorse disponibili.

La Provincia di Lecco è coinvolta in nove progetti finanziati, che riceveranno un contributo complessivo di oltre 6 milioni di euro, confermando il ruolo strategico del territorio lecchese nella cooperazione transfrontaliera tra Italia e Svizzera.

Il Programma Interreg VI-A Italia–Svizzera, sostenuto dal Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR), dal Fondo di rotazione nazionale e dai fondi della Confederazione Svizzera e dei Cantoni partecipanti, ha l’obiettivo di rafforzare la collaborazione tra i territori di confine attraverso interventi condivisi e risultati concreti in ambito economico, sociale e ambientale.

Tra i partner lecchesi beneficiari figurano:

il Politecnico di Milano, capofila di sei progetti finanziati , tra cui un progetto realizzato in partenariato con i Comuni di Lecco e Bellano ;

capofila di , tra cui ; la Provincia di Lecco , in partenariato con il GAL Parchi e Valli del Lecchese ;

, in partenariato con il ; il Comune di Primaluna , in partenariato con Regione Lombardia;

, in partenariato con Regione Lombardia; il Consiglio Nazionale delle Ricerche (CNR) – Istituto di Chimica della Materia Condensata e di Tecnologie per l’Energia.

I progetti finanziati interessano diversi obiettivi strategici del Programma, tra cui: “Rafforzamento del ruolo della cultura e del turismo sostenibile”; “Protezione della natura, biodiversità e infrastrutture verdi, riduzione dell’inquinamento”; “Sviluppo e rafforzamento delle capacità di ricerca e di innovazione e introduzione di tecnologie avanzate”; “Parità di accesso all’assistenza sanitaria e passaggio dall’assistenza istituzionale a quella su base familiare e sul territorio”; “Rafforzamento del ruolo della cultura e del turismo sostenibile”; “Adattamento ai cambiamenti climatici, prevenzione dei rischi di catastrofe e maggiore resilienza”.

“Regione Lombardia conferma, attraverso il Programma Interreg Italia–Svizzera, il proprio impegno concreto per lo sviluppo del territorio lecchese – dichiara il sottosegretario alla Presidenza di Regione Lombardia Mauro Piazza -. I progetti finanziati rafforzano la collaborazione tra Italia e Svizzera e promuovono una crescita economia, sociale e ambientale che coinvolge enti locali, università e centri di ricerca”.

“Esprimo grande soddisfazione per questo risultato – conclude Piazza – perché dimostra la capacità del territorio lecchese di fare rete e di cogliere le opportunità offerte dai fondi europei, trasformandole in interventi concreti a beneficio delle comunità locali. Ringrazio l’assessore regionale Massimo Sertori per il costante lavoro di coordinamento e per l’attenzione dedicata al Programma Interreg, che ha consentito ai territori di accedere in modo efficace alle opportunità offerte dai fondi europei”.