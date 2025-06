INTERSCAMBIO TPL, DA REGIONE 14 MLN. “ORA IL COMUNE REALIZZI L’OPERA”

Regione Lombardia conferma il proprio impegno per il territorio della Provincia di Lecco ponendo un’attenzione nel potenziamento delle infrastrutture con la realizzazione dell’interscambio ferro gomma, stanziando 14 milioni di euro per il miglioramento del nodo TPL di Lecco.

Questo importante investimento rappresenta un passo decisivo per rafforzare la mobilità e l’efficienza del sistema di trasporto provinciale.

Ora, però, l’onere e la responsabilità passano al Comune di Lecco, che dovrà dimostrare di avere tutte le carte in regola per portare avanti il progetto secondo quanto previsto. Sarà compito dell’Amministrazione comunale presentare un piano dettagliato e conforme alle documentazioni sin qui prodotte, che giustifichi l’accesso e l’utilizzo dei fondi messi a disposizione dalla Regione.



La Regione, agendo in un’ottica sovracomunale, sostiene con convinzione ancora una volta il nostro territorio, promuovendo interventi per ottimizzare le infrastrutture del nostro territorio.



Regione è impegnata, grazie al lavoro dell’assessore Claudia Maria Terzi, a facilitare l’accesso a finanziamenti tramite bandi, con l’obiettivo di sviluppare infrastrutture integrate per garantire una mobilità sempre più efficiente e sostenibile per tutta la Provincia, ora il successo dell’iniziativa dipende dalla capacità del Comune di metter effettivamente a terra l’intervento finanziato.

Mauro Piazza



Sottosegretario alla Presidenza

Regione Lombardia

