MOREGALLO, INTERVENTO DEI SOCCORSI: SUBACQUEO 67ENNE IN DIFFICOLTÀ

MANDELLO DEL LARIO – Mobilitazione dei soccorsi questa mattina nella zona del Moregallo, sul territorio di Mandello del Lario, per un subacqueo in difficoltà. L’allarme è scattato poco dopo le nove, con l’intervento dei Vigili del Fuoco e del personale sanitario. Le operazioni sono tuttora in corso, con la collaborazione dei Carabinieri, della Guardia Costiera e dei soccorritori del 118. L’uomo coinvolto, un 67enne, è stato raggiunto dai soccorritori mentre si trovava in acqua.

La zona del Moregallo è stata rapidamente raggiunta dalle squadre operative per prestare assistenza e gestire l’emergenza in sicurezza. Aggiornamenti in questa stessa pagina, appena disponibili.

RedCro