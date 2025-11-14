INTERVENTO DI SOCCORSO SULLA FERRATA ‘GAMMA2’ DEL MONTE RESEGONE

LECCO – Nel pomeriggio di oggi quattro specialisti SAF (Speleo Alpino Fluviale) dei Vigili del Fuoco di Lecco sono intervenuti per soccorrere due escursionisti esausti che, durante la discesa dalla via ferrata Gamma 2 (sentiero 10), avevano perso l’orientamento sul massiccio del Resegone.
Le condizioni di visibilità ridotta hanno impedito l’utilizzo dell’elicottero per il recupero con verricello. Le squadre di soccorso hanno quindi raggiunto i due escursionisti via terra.
Durante una breve finestra di miglioramento meteo, un elisoccorritore di AREU è stato calato in zona. Insieme ai quattro specialisti SAF, ha poi accompagnato i due escursionisti in sicurezza fino ai Piani d’Erna.
Informazioni operative:
– Luogo: Resegone, via ferrata Gamma 2 (sentiero 10)
– Data: 14 novembre 2025
– Ora inizio intervento: 16:20
– Ora fine intervento: 19:20
– Personale coinvolto: 4 specialisti SAF Vigili del Fuoco Lecco, 1 elisoccorritore AREU CNSAS, 2 escursionisti soccorsi
RedCro