INTOSSICAZIONE ALIMENTARE ALLA FESTA DEGLI ALPINI, NOVE COINVOLTI

PIAN DELLE BETULLE – Episodio infelice alla tradizionale Festa degli Alpini al Pian delle Betulle: dopo il tradizionale pranzo, nove persone hanno accusato malori, con sintomi come nausea e dolori addominali, compatibili con un’intossicazione alimentare. I partecipanti, uomini e donne di età compresa tra i 53 e gli 84 anni, hanno iniziato a sentirsi male nel corso del pomeriggio, suscitando preoccupazione tra i presenti.

Immediato l’intervento dei soccorritori: sul posto sono giunti in codice giallo il Soccorso alpino, tre ambulanze di Soccorso Centro Valsassina, Soccorso Bellanese e Croce Rossa di Premana e l’elicottero decollato da Bergamo …

