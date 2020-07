Grazie ad Internet possiamo avere qualunque cosa a portata di mano: possiamo fare shopping, effettuare operazioni bancarie, ordinare la cena, seguire lezioni e webinar, promuovere la nostra attività.

Internet è anche una fonte inesauribile di intrattenimento e divertimento grazie al quale è possibile trascorrere il tempo libero. Tra le innumerevoli opzioni di divertimento che possiamo trovare in rete, quali sono le migliori gratis? Di seguito ve ne proponiamo alcune.

Giochi online gratis

Sono sempre più numerosi gli italiani che giocano online per divertirsi e per trascorrere qualche momento in pieno relax.

Sul web molti siti permettono di divertirsi gratis e senza scaricare nulla: basta accendere il pc o lo smartphone, collegarsi su una piattaforma e selezionare il gioco con il quale divertirsi. Quali sono i giochi preferiti dagli italiani?

Giochi da casino

Gli appassionati di giochi da casino hanno la possibilità di collegarsi a numerosi siti specializzati per giocare a numerosissimi giochi, tra cui:

slot machine

Roulette

Blackjack

Baccarat

video poker.

Per la scelta dei siti su cui giocare è sempre bene affidarsi a casino legali autorizzati dall’ Agenzia delle Dogane e dei Monopoli .

Slot Machine

Tra i giochi online più apprezzati troviamo, senza dubbio, le slot machine. La rete mette a disposizione slot online per tutti i gusti: alcune sono caratterizzate da una grafica accattivante e di alta qualità, altre si ispirano ai supereroi dei fumetti o a personaggi di film e serie tv, altre ancora puntano sulla presenza di bonus e funzioni speciali. Tra le migliori slot machine gratis troviamo Book of Ra, Buffalo King, Gladiator slot, Robin Hood slot e Starburst.

Roulette

Uno dei giochi da tavolo più apprezzati è la Roulette: lo scopo del gioco è quello di indovinare il risultato che apparirà sulla ruota dopo che questa avrà finito di girare.

In rete sono disponibili numerose varianti tra cui:

European Roulette : la più conosciuta

American Roulette : presenta due caselle verdi, 0 e 00

Roulette Live: permette di giocare dal vivo con un vero e proprio croupier.

Blackjack

Il Blackjack è il terzo gioco da casino più popolare al mondo: è un misto di strategia e fortuna, capace di regalare emozioni straordinarie.

Il Blackjack è caratterizzato da regole semplici e da una dinamica veloce. L’obiettivo è quello di battere il dealer; per farlo è necessario, ad ogni mano, avere un punteggio superiore a quello del dealer senza superare il valore complessivo di 21.

Baccarat

Il Baccarat è un gioco a cui partecipano due persone: il banco e il giocatore. In aggiunta a queste due persone, il tavolo di Baccarat può ospitare fino a 14 persone il cui gioco consiste nello scommettere sull’andamento della mano puntando sulla vittoria del banco o su quella del giocatore.

Video Poker

I video Poker rappresentano una modalità di gioco che sfrutta la combinazione di elementi del classico gioco del poker ed elementi delle slot machine. A differenza del poker tradizionale, nel video poker non si gioca contro altri giocatori, ma contro il computer. Le carte appaiono sullo schermo e il giocatore decide se cambiare la combinazione o mantenerla.

Per giocare a videopoker è importante conoscere bene le regole del gioco.

Giochi di carte

Oggi, grazie allo sviluppo della tecnologia, è possibile partecipare a tornei di carte online.

Di seguito citeremo alcuni dei giochi di carte più popolari tra gli italiani.

Briscola

La Briscola è sicuramente uno dei giochi di carte più amati dagli italiani.

Nella versione tradizionale si sfidano due coppie di giocatori.

Vince la mano chi cala la carta di briscola col valore più alto, o comunque la carta di un altro seme ma che da maggior punti. In mancanza di una carta forte la mano viene vinta dal primo che ha lanciato.

Scopa

La Scopa è un altro gioco di carte tradizionale italiano, giocato in due, tre, quattro o in sei.

Vengono distribuite tre carte a tutti i giocatori e quattro carte sul banco. Lo scopo è gettare carte dal valore superiore a quelle sul tavolo, in modo tale da riuscire ad assicurarsi la mano e a guadagnare punti. Al termine del turno, il giocatore che prende per ultimo raccoglie tutte le carte rimaste sul tavolo e le fa proprie.

Macchiavelli

Il Macchiavelli è un gioco di carte dove si utilizzano le carte da Poker.

Nel Machiavelli vengono distribuite dalle 5 alle 15 carte a testa e il mazzo restante rimane sul tavolo. Lo scopo è quello di creare delle combinazioni di carte tra cui

un tris dello stesso valore ma semi diversi

un tris dello stesso seme

aggiunta di una o più carte alle combinazioni presenti sul tavolo.

Una peculiarità del gioco è la possibilità di modificare le combinazioni presenti sul tavolo.

Videogiochi

Grazie alla tecnologia, tutti possiamo accedere ad un ricco catalogo di videogames, molti dei quali disponibili in modo completamente gratuito. Tra i diversi motivi per i quali i videogiochi online sono tanto apprezzati, citiamo:

la possibilità di giocare ovunque

la possibilità di interagire con giocatori provenienti da ogni parte del mondo.

Tra i videogiochi preferiti dagli italiani troviamo:

Modern Combat 5

Frontline Commando

Plants Vs Zombies

Candy Crush soda Saga.

Guardare gratis video

Esistono numerosi siti sui quali è possibile guardare gratuitamente video, film e serie televisive.

Youtube rappresenta sicuramente la più grande risorsa di video online presente su internet. Ce ne sono per tutti i gusti: dai video musicali ai tutorial, dalle lezioni di inglese alle lezioni di aerobica e ancora dai film alle serie televisive.

Ebook gratis per gli appassionati di lettura

Gli ebook sono libri in formato digitale contenuti in un unico file consultabile dal computer o dai dispositivi mobili, come smartphone, tablet e ebook reader.

Per gli appassionati della lettura, su diversi siti è possibile scaricare una moltitudine di ebook disponibili gratuitamente dai grandi classici della letteratura ai libri scritti da autori amatoriali.