INVESTÌ E UCCISE GIOVANE A OLGINATE, 60ENNE PATTEGGIA UN ANNO

LECCO – Incidente mortale sulla Provinciale a Olginate, patteggia un anno il conducente della vettura che nel gennaio 2025 si scontrò con una moto e uccise Lorenzo Grignani, 16enne di Airuno, che era in sella. Il giovane venne portato d’urgenza all’ospedale di Lecco e poche ore dopo l’arrivo al Pronto Soccorso morì. L’incidente era avvenuto all’altezza dello svincolo tra la Sp72 e via Santa Maria a Olginate.

I carabinieri ricostruirono la dinamica, con l’indagine coordinata dal PM Chiara Di Francesco: nei confronti del conducente della Nissan Qasqai, un sessantenne residente in zona, venne aperto un fascicolo per omicidio stradale.

Oggi nell’udienza preliminare davanti al giudice Salvatore Catalano i difensori dell’uomo, gli avvocati Stefano Pelizzari e Paolo Grasso del Foro di Milano, hanno chiesto e ottenuto di patteggiare un anno. I familiari della vittima non si sono costituiti parte civile, mentre è in fase di definizione il risarcimento alle parti.

A.Pa.