LECCO – Regione Lombardia ha presentato un piano di investimenti nell’ambito delle politiche sanitarie nel periodo che va dal 2021 al 2028. I fondi serviranno a sviluppare i centri di accesso “Smart Health”, (uno ogni 100mila abitanti): un luogo riconoscibile dai cittadini e dedicato alla prevenzione e all’agevolazione del dialogo tra i professionisti per migliorare l’accesso alle cure da parte del cittadino, anche attraverso telemedicina e teleconsulto.

“La delibera sulla programmazione pluriennale guarda concretamente al futuro della sanità in particolare sul tema della messa in sicurezza – dichiara il consigliere regionale Mauro Piazza – nei prossimi anni sono previsti un contributo per la prevenzione incendi di 1.323.000 euro all’ospedale Manzoni mentre per l’adeguamento sismico verranno investiti 19.712.000 per l’ospedale di Lecco mentre 16.660.000 euro per l’ospedale di Merate“.

“A queste risorse – spiega il consigliere regionale – va aggiunta l’assegnazione a Asst di Lecco di oltre 1,4 milioni di euro per la manutenzione ordinaria delle strutture per il 2021”.

“Regione Lombardia nei prossimi anni permetterà alle strutture ospedaliere della nostra Provincia di essere all’avanguardia: un investimento che dimostra attenzione al nostro territorio in un settore, quello sanitario, che in questi mesi ha mostrato dei limiti e che anche con la novità degli sportelli “Smart health” vogliamo superare” conclude Piazza.