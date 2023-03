LECCO – Chiesta la condanna a un anno e 8 mesi per il conducente di un mezzo pesante che il 29 ottobre 2019 ha investito e ucciso sul lungolago di Lecco, in prossimità di via Capodistria, Mario Ronzoni, docente in pensione e volontario della parrocchia San Nicolò.

Il professor Ronzoni stava attraversando sulle strisce pedonali quando è stato investito dal Tir condotto da R. T., 62 anni. Venne trasportato in gravi condizioni all’ospedale di Lecco dove morì. A giudizio per omicidio stradale il conducente del mezzo pesante, assistito dall’avvocato Roberto Corbetta. La perizia del consulente dell’accusa ha indicato la velocità del mezzo, 64,7 km/h, superiore al limite fissato in quella zona e partendo da questo dato il viceprocuratore onorario Caterina Scarselli ha chiesto la condanna a un anno e 8 mesi per R..T.

Il giudice Martina Beggio ha aggiornato l’udienza ad aprile quando sarà letta la sentenza.

