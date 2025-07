“IO NON CI CASCO!” LA CAMPAGNA DELLA POLIZIA CONTRO LE TRUFFE AGLI ANZIANI

LECCO – La Polizia di Stato ha lanciato una nuova campagna di sensibilizzazione dal titolo “Io non ci casco!”, per contrastare il crescente fenomeno delle truffe ai danni delle persone anziane. La campagna è diffusa attraverso uno spot informativo pubblicato sui canali social e sul sito istituzionale della Polizia , con l’obiettivo di fornire consigli pratici e immediati per riconoscere i raggiri più frequenti e sapere come reagire.

Protagonista del video è l’anziana Gina, che riesce a sventare due classiche truffe: quella del finto corriere e quella dell’amico del familiare coinvolto in un incidente. Ogni tentativo si conclude con un secco rifiuto e la chiamata immediata alla Polizia di Stato, che interviene arrestando i truffatori. Nel finale, la testimonial Myrta Merlino invita gli spettatori a non abbassare la guardia e a contattare subito il numero 112 in caso di sospetti.

A sostegno della campagna, il 24 luglio alle 11, alla Questura di Lecco, si è tenuta una conferenza stampa presieduta dalla commissario capo Simona De Luca (dirigente Squadra Mobile) e dal commissario Andrea Micheletti (dirigente U.P.G.S.P.). L’incontro ha fornito linee guida concrete per affrontare le truffe, rafforzare la prevenzione e creare una rete di protezione collettiva.

Durante la conferenza, i commissari hanno sottolineato che le truffe più frequenti sul territorio sono quelle telefoniche e online. I truffatori utilizzano tecniche come lo spoofing telefonico, replicando anche i numeri ufficiali di enti pubblici (compresa la stessa Questura), per rendere più credibile la chiamata. Tra le trappole più comuni: finti corrieri, finti appartenenti alle forze dell’ordine, promesse di guadagni facili online e richieste di denaro urgenti.

Tre regole semplici per difendersi: 1. Non fornire mai dati personali al telefono o a sconosciuti; 2. Interrompere immediatamente la comunicazione in caso di dubbio; 3. Diffidare da chi si presenta come appartenente alle forze dell’ordine senza reali identificazioni e chiamare subito il 112.

“La prevenzione è l’unica vera difesa – ha dichiarato De Luca – Il danno psicologico lasciato da una truffa può essere grave e duraturo. Per questo è fondamentale creare consapevolezza e agire insieme, come comunità”.

C.A.M.