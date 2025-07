“IO NON CI CASCO!”, POLIZIA IN CAMPO PER PREVENIRE LE TRUFFE AGLI ANZIANI

LECCO – La Polizia di Stato scende in campo per contrastare il crescente fenomeno delle truffe ai danni degli anziani. Al via sul sito e sui canali social della Polizia di Stato una nuova campagna di sensibilizzazione realizzata attraverso uno spot finalizzato a fornire consigli utili per riconoscere ed evitare alcune delle tecniche utilizzate dai truffatori.

Nello spot sono raccontate due tipiche truffe: quella del finto corriere e quella dell’amico che chiede denaro per un familiare della vittima, falsamente coinvolto in un grave incidente.

L’anziana Gina, protagonista del video, “non ci casca”! Ad ogni tentativo di raggiro, sbatte la porta in faccia al truffatore e telefona alla Polizia di Stato che interviene e coglie il malvivente sul fatto.

Attraverso una narrazione semplice, assistiamo a un capovolgimento dei ruoli: l’anziano, da vittima vulnerabile, diventa cittadino consapevole che sceglie di agire.

Nel finale dello spot Myrta Merlino, testimonial d’eccezione, invita a non cadere nell’inganno e a rivolgersi alla Polizia di Stato in caso di bisogno.

Un messaggio diretto non solo agli anziani, ma anche ai familiari e ai vicini di casa, per contribuire tutti, attraverso la prevenzione, a creare luoghi sicuri e una rete di protezione attiva e consapevole.

A sostegno dell’iniziativa, giovedì 24 luglio alle 11, presso la Questura di Lecco si terrà una conferenza stampa sul tema delle truffe agli anziani, che sarà presieduta dal dirigente della Squadra Mobile Simona De Luca e dal dirigente dell’U.P.G.S.P. Andrea Micheletti. La conferenza sarà un’importante occasione per fornire consigli pratici su come prevenire e contrastare efficacemente le truffe, rafforzando la consapevolezza e la capacità di difendersi da parte dei cittadini, in particolare delle persone più vulnerabili.