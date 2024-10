“IO SONO UN MAKER”, ASST E POLI PER I GIOVANI CON DISTURBO SPETTRO AUTISTICO

LECCO – Dopo il grande successo del concerto dell’Orchestra Invisibile, la rete In Aut propone una nuova iniziativa in partenza il 4 novembre: “Io Sono un Maker”, un progetto innovativo nato dalla sinergia tra il Nucleo Funzionale Autismo ASST Lecco e il Politecnico di Milano, Polo Territoriale di Lecco. È rivolto a giovani con Disturbo dello Spettro Autistico ad alto funzionamento di età compresa tra i 16 e 19 anni e si svolgerà proprio all’interno degli spazi del campus universitario di Lecco.

Gli obiettivi del progetto sono molteplici: favorire l’autonomia e inclusione tra pari in un ambiente ecologico, proporre un percorso esperienziale che metta in gioco le competenze dei partecipanti e avvicinare i ragazzi con Disturbo dello Spettro Autistico ad un nuovo contesto che faciliti una transizione più consapevole verso le loro scelte future, legate al percorso di studio o al mondo del lavoro e della professione.

Gli incontri laboratoriali, si terranno con cadenza quindicinale da novembre 2024 a marzo 2025 e offriranno ai partecipanti l’opportunità di esplorare strumenti e tecnologie tipiche del mondo “maker”, come stampanti 3D e piattaforme Arduino. Tra le varie attività previste si segnalano visite a laboratori e lezioni universitarie, incontri tra studenti che frequentano le facoltà del campus e momenti ricreativi che favoriranno l’inclusione sociale.

Sotto la Conduzione dei docenti Monica Pozzi e Gabriele Viscardi, e con il supporto educativo della dottoressa Arianna Ravo, il progetto mira a creare un ambiente stimolante e inclusivo per i giovani con Disturbo dello Spettro Autistico ad alto funzionamento. I punti focali del programma sono la promozione della creatività, lo sviluppo di competenze tecniche e il potenziamento delle abilità di lavoro cooperativo in gruppo, attraverso laboratori pratici coinvolgenti, che prevedono attività individuali, di coppia e di gruppo.

Le scuole secondarie coinvolte sono molteplici (Medardo Rosso, Bertacchi, Badoni, Manzoni, IIS L. Rota e ITS Viganò) e hanno dimostrato una significativa disponibilità nel valorizzare e sostenere la proposta progettuale, riconoscendo agli studenti partecipanti crediti formativi PCTO ed extracurricolari.

L’’equipe del NFA dell’ASST di Lecco effettuerà inoltre un monitoraggio clinico attraverso test e questionari pre e post percorso, per valutarne gli effetti sulle abilità comunicative, sociali e sul funzionamento adattivo.

Ottaviano Martinelli, direttore del Dipartimento Salute Mentale della Asst di Lecco, ha dichiarato: “Questo progetto rappresenta un esempio significativo di co-progettazione e co-conduzione, concepito per abilitare in modo informato i diversi contesti di vita e le relazioni; promuove una reale inclusione, dove il fare insieme diventa un’opportunità per acquisire conoscenza e competenze. Attraverso la collaborazione e l’interazione, si creano occasioni di apprendimento condiviso, che facilitano una migliore integrazione e creano opportunità che impattano positivamente anche sulla qualità di vita dei ragazzi con Disturbo dello Spettro Autistico”.

“Siamo felici – le parole di Manuela Grecchi, prorettore delegato del Polo territoriale di Lecco – di portare il nostro contributo attivo all’interno del progetto IN-AUT Lecco con la realizzazione del laboratorio IO SONO UN MAKER. Il Polo di Lecco, così come l’Ateneo tutto, è sempre più impegnato in attività come queste in cui i valori della formazione e dell’innovazione tecnologica sono al servizio della comunità. Siamo entusiasti di mettere a disposizione competenze e risorse per supportare la crescita sostenibile del territorio e la qualità della vita di tutti i suoi cittadini”.