ISCRIZIONI APERTE PER LA 3ª EDIZIONE DELLA ERRERUN DI DOMENICA 16

LECCO – Domenica 16 marzo si svolgerà la terza edizione della Errerun, camminata e corsa non competitiva aperta a tutti, in memoria di Renato Ambrosini, morto nel 2020.

La partenza della manifestazione è prevista per le 9.30 da piazza Era, nel rione di Pescarenico, e si snoderà attorno al lago di Garlate. La conclusione della manifestazione avverrà all’interno del centro sportivo comunale del Bione, dove alle 12 avrà luogo la premiazione.

La terza edizione della Errerun sosterrà l’associazione Gli amici di Chiara Odv di Vercurago.

Le iscrizioni si sono già aperte e si chiuderanno il 13 marzo, oppure al raggiungimento della assegnazione dei 650 pettorali disponibili.

La manifestazione è nata per ricordare un caro amico dei promotori, Renato Ambrosini. Appassionato di corsa, uomo generoso e disponibile, ha lasciato in tutti coloro che lo hanno conosciuto il desiderio di poterlo ricordare in maniera concreta e significativa. Alcuni amici di Renato Ambrosini, che con lui ogni domenica alle 7 e mezza del mattino partivano da via Dell’Isola per una corsa, dapprima hanno piantato proprio nel punto di partenza delle loro corse amatoriali un ulivo, poi hanno deciso di dar vita a una manifestazione che coinvolgesse tutti gli appassionati di running e di cammino e che fosse in grado di coniugare il movimento e la solidarietà. È nata così la Errerun, corsa e camminata non competitiva che permette di ammirare la bellezza del nostro territorio, snodandosi per circa 13 chilometri attorno al lago di Garlate.

“Con questa manifestazione – dichiara Salvatore Carito, tra i promotori della Errerun e caro amico di Renato Ambrosini – vogliamo fare memoria anzitutto di un amico e di un grande appassionato della corsa. Un uomo generoso che ha condiviso con noi tanti chilometri, tante chiacchiere e tanta amicizia. Vogliamo ringraziare la moglie Manuela, i figli Giacomo e Paolo, che fin da subito hanno sostenuto la nostra idea di promuovere questa corsa e camminata. Ringraziamo il comune di Lecco e tutti gli sponsor che anche in questo 2025 la rendono possibile. Questa edizione sarà particolare, partiremo da piazza Era, faremo il giro antiorario del lago, arrivando al centro sportivo. Sarà una bellissima esperienza entrare al Bione e percorrere anche un pezzo di pista di atletica”.

Nelle prime due edizioni della Errerun sono stati raccolti fondi che hanno sostenuto un progetto per arginare il disagio giovanile in Perù, un progetto di inclusione e di rigenerazione di Cascina Selvetto e hanno aiutato i terremotati di Siria e Turchia e a alcuni missionari.

Per la terza edizione la Errerun ha deciso di sposare un’iniziativa di raccolta fondi a favore della ricerca. Gli Amici di Chiara, associazione nata quasi trent’anni fa, si occupa di raccogliere fondi da devolvere al Comitato Maria Letizia Verga dell’ospedale San Gerardo di Monza che sostiene la ricerca e la cura della leucemia infantile.

“Siamo onorati – ha dichiarato Roberto Gualtieri, presidente dell’associazione – di essere stati scelti da questa manifestazione. È bello condividere divertimento, sport e solidarietà. Come Amici di Chiara siamo attivi da trent’anni sul territorio. Raccogliamo fondi per la cura e per la ricerca sulla leucemia. Più iscrizioni ci saranno alla Errerun, più fondi riusciremo a raccogliere per sostenere il progetto “Grande!” proposto dal Comitato Maria Letizia Verga”.

Grazie anche ai fondi che saranno raccolti dalla assegnazione dei pettorali della Errerun, Gli Amici di Chiara potranno infatti continuare a sostenere il progetto “Grande!” del Comitato Maria Letizia Verga, ovvero la costruzione di una “torre della ricerca” con laboratori, studi medici, aule di formazione e uffici. In particolare, Gli Amici di Chiara contribuiranno alla realizzazione di uno studio medico (www.gliamicidichiara.org, www.comitatomarialetiziaverga.it). Prima della partenza della terza edizione della Errerun interverrà Gianni Cazzaniga, genetista del centro di ricerca del Comitato Maria Letizia Verga.

Nella prima edizione il podio maschile fu composto da Ezio Raimondi, Stefano Orio e Maurizio Astorino; quello femminile da Laura Nardo, Fabiola Riberio de Oliveira e da Valentina Bianco.

Nella seconda edizione sul gradino più alto del podio maschile Andrea Maggi e su quello femminile Marta Soana.

Anche per la terza edizione della manifestazione sono previsti riconoscimenti ai primi tre classificati nelle categorie maschile e femminile, il trofeo “Renato Ambrosini” al gruppo più numeroso, alcuni premi a estrazione, oltre al premio al più anziano partecipante (maschile e femminile) e al più giovane (maschile e femminile).

Le iscrizioni sono possibili sia online che fisicamente in alcuni luoghi indicati nel volantino. Le premiazioni si svolgeranno alle 12 sulla pista di atletica del centro sportivo comunale.

Il tempo limite di percorrenza è di tre ore. Ristoro a metà percorso e a fine gara.

Maggiori informazioni su Facebook (Errerun) ed Instagram (errerun.circuito.di.gara).