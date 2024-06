ISS BADONI. AL PROGETTO FUNIVIA IL PREMIO “ANTONIO E LUIGI RIVA”

LECCO – Sabato 15 giugno nell’Aula Gialla dell’Istituto Antonio Badoni la cerimonia del premio intitolato ai fondatori di Electro Adda, i gemelli Antonio e Luigi Riva, che fondarono l’azienda nel 1948. L’iniziativa, rivolta agli studenti delle ultime classi dell’ISS Badoni di Lecco, mira a premiare i progetti nei diversi indirizzi di studio: Informatica, Meccanica, Elettrotecnica valutati secondo criteri oggettivi da una commissione eterogena.

Il Premio, istituito per ricordare la figura e l’opera dei fondatori dell’Azienda, intende valorizzare gli studenti dell’istituto che abbiano dimostrato particolari doti di conoscenza, competenza e spirito innovativo nella realizzazione di una particolare area di progetto, sviluppata e realizzata durante l’anno. Il concorso celebra i fondatori di Electro Adda che si misero alla prova e il cui esempio ispira le generazioni attuali. L’occasione è anche motivo di confronto fra gli studenti e rappresentanti dell’azienda che offrono il riflesso industriale a ciò che si studia a scuola.

Le aree di progetto che si sono contese il primo premio quest’anno sono state:

– area di progetto Funivia, realizzata dagli alunni Gianluca Brini, Luca Galbiati, Enrico Viglienghi;

– area di progetto Galleria del vento, realizzata dagli alunni Mattia Mandelli, Mattia Zuccolo, Alex Castelli, Vincenzo Pagliuso, Jamil Takieddine, Alessandro Perucchini;

– area di progetto Scanner 3D, realizzata dagli alunni Alessandro Bianchi, Nicolò Codara, Marco Sabadini.

La commissione ha attribuito il primo premio all’area di progetto Funivia, realizzata nel corso dell’anno scolastico dagli studenti della 5ªA Automazione: Gianluca Brini, Luca Galbiati ed Enrico Viglienghi.

Gianluca Brini, ideatore del progetto e leader del gruppo di lavoro, in questi termini riporta la scelta della loro area di progetto: “Il progetto scelto consiste nella realizzazione di una funivia in miniatura che permette il collegamento tra tre località situate su un versante di una montagna, una a valle, una a monte e una lungo la linea, tra le altre due. Si è scelto di realizzare questo progetto per via della versatilità e utilità che può avere un impianto di questo tipo su un territorio come quello di Lecco, specialmente per risolvere i problemi dati da linee di servizi pubblici inefficienti nei paesi più isolati. Per la realizzazione dell’impianto è stata scelta la costruzione di una funivia di tipo va e vieni. La scelta di creare un tipo di impianto di questa categoria viene dalla bassa portata oraria richiesta per collegare i paesi di montagna e per l’elevata affidabilità di questo tipo di impianti. Data la natura mutevole del clima di montagna si è preferito scegliere un impianto che offrisse anche un’ottima resistenza al vento; per questo motivo si è considerata la costruzione di un impianto di tipo funifor che, grazie alla configurazione delle funi, disposte ai “lati della cabina”, può resistere a raffiche di vento fino a 100 km/h”.

Alla premiazione hanno partecipato oltre agli studenti, docenti e personale scolastico, anche le autorità locali come il sindaco Mauro Gattinoni e il consigliere provinciale Carlo Malugani, i rappresentanti del mondo imprenditoriale come Lorenzo Riva, presidente di Electro Adda, e varie associazioni.

Agli studenti vanno le congratulazioni dell’Istituto e un premio in denaro, quale forma di incentivo all’interesse e alla voglia di mettersi alla prova con sé stessi e con gli altri.