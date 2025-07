ISTITUTO BERTACCHI: OK AL FINANZIAMENTO DI 4,3 MILIONI DI EURO

LECCO – Regione Lombardia ha ammesso al finanziamento il progetto della Provincia di Lecco che prevede interventi di manutenzione straordinaria per l’efficientamento energetico dell’Istituto Bertacchi di Lecco. Il contributo concesso ammonta a 4.310.823,18 euro su un importo complessivo di progetto pari a 4.456.647,40 euro.

Il risultato ottenuto è frutto della collaborazione tra la Provincia di Lecco e la Struttura per la Progettazione dell’Agenzia del Demanio, che nella primavera 2024 aveva promosso un avviso rivolto a tutte le Province del Centro-Nord per offrire attività di progettazione, di prestazione di servizi di ingegneria e architettura e di assistenza tecnica, su immobili pubblici a uso scolastico di competenza provinciale.

La Provincia di Lecco ha scelto di avviare la collaborazione con l’Agenzia del Demanio sull’Istituto Bertacchi visto lo stato dell’edificio, per poter presentare il progetto di fattibilità tecnico-economica sul bando emesso da Regione Lombardia con l’obiettivo di ridurre le emissioni dei gas a effetto serra, promuovendo l’utilizzo di energie rinnovabili.

“La Provincia di Lecco è stata una delle prime a rispondere all’avviso dell’Agenzia del Demanio e a sottoscrivere la convenzione che ci ha permesso di presentare il progetto sul bando regionale – commenta la presidente Alessandra Hofmann – Ancora una volta la proficua collaborazione tra enti ha dato risposte concrete alle esigenze dei territori in una logica di sussidiarietà. Un ringraziamento particolare all’Agenzia del Demanio per questa opportunità, che auspico possa essere applicata in futuro anche ad altri interventi, e a Regione Lombardia per l’attenzione alle tematiche di efficientamento energetico e utilizzo di energie rinnovabili”.

“Sono molto soddisfatto del contributo di 4,3 milioni di euro ottenuto dalla Provincia di Lecco da Regione Lombardia, nell’ambito del Programma regionale Fesr 2021–2027, cofinanziato da Unione Europea, Stato e Regione – sottolinea il consigliere provinciale delegato all’Edilizia scolastica Alessandro Negri – Le risorse saranno destinate alla riqualificazione energetica dell’Istituto Bertacchi, con un intervento strategico che migliorerà in modo concreto qualità, sicurezza e sostenibilità degli ambienti scolastici. La sinergia tra i diversi livelli istituzionali dimostra quanto sia possibile, lavorando insieme, intercettare risorse importanti per il nostro territorio”.