ISTRUZIONE. RICCIARDELLI A TUTTO CAMPO: SCUOLA, POLITICA INDUSTRIALE, STORIA

LECCO – Le cronache di questi giorni che riguardano i dati della nostra economia, ci riportano con i piedi per terra nella crisi che sta scuotendo le nostre aziende del settore automobilistico manifatturiero, citando il caso Stellantis e osservando che nubi forse più nere sono sul cielo della Germania, la locomotrice d’Europa, dove già si stanno chiudendo per la prima volta nella storia alcune fabbriche.

Contemporaneamente osserviamo che la produzione industriale è in calo da quasi due anni e nelle nostre imprese industriali, così come in altri settori economici si sta soffrendo la mancanza di tecnici specializzati perché il sistema scolastico non è in grado di far fronte.

Nemmeno il 58° Rapporto Censis, sullo stato del Paese uscito qualche giorno fa, ci mette di buon umore, soprattutto se leggiamo lo stato di salute della nostra scuola.

Nello stesso tempo per molte famiglie e per oltre 500.000 giovani è giunto anche il momento di scegliere la scuola superiore, probabilmente facendosi assistere da un orientamento scolastico più “disorientato” che mai.

In questa caotica e un po’ preoccupante situazione vorremmo offrire ai nostri lettori una più approfondita comprensione degli eventi, che aiuti a guardare un po’ oltre i fatti di cronaca.

È la ragione per cui torniamo dal nostro columnist Valerio Ricciardelli, molto presente anche in questo periodo nei dibattiti e con diverse pubblicazioni sugli argomenti attuali, rilasciando anche recentemente un’intervista a Tuttoscuola da dove vorremmo partire …

