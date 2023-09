MILANO – Domani, martedì 19 settembre, alle 12 il primo test in tutta la Lombardia del nuovo sistema di allarme pubblico nazionale IT-alert, promosso dal Dipartimento di Protezione civile.

Tutti i dispositivi mobili in regione riceveranno contemporaneamente una notifica con un suono unico e riconoscibile ma non ci sarà nulla da temere né da fare, se non leggere il testo e ‘toccare’ lo schermo per ristabilire le normali funzioni del telefono.

Il servizio IT-alert, una volta attivo, diffonderà comunicazioni attraverso l’invio di messaggi sui cellulari, nei casi di gravi emergenze e catastrofi imminenti o in corso.