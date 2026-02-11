ITALIA NOSTRA: “L’ANTENNA DI LIERNA UNO SBREGO NEL PAESAGGIO DEL LAGO”

LIERNA – L’associazione Italia Nostra alza il tono contro la nuova antenna ricetrasmittente installata a Lierna, in frazione Genico, sul versante orientale del ramo lecchese del Lario, parlando senza mezzi termini di “ordinaria distruzione” del paesaggio lariano. Nel mirino finisce l’impianto realizzato per conto di Cellnex Spa e Zefiro Net Srl, destinato al passaggio dal 4G al 5G e al successivo affitto delle postazioni a diversi operatori, “grandi multinazionali” comprese, in un’operazione definita di “esclusivo interesse economico”.

Secondo Italia Nostra, l’antenna rappresenta uno “sbrego verticale” che interrompe le linee dei monti, degli insediamenti e dell’orizzonte del lago, compromettendo l’integrità di un paesaggio che le comunità locali avrebbero custodito per secoli. L’area interessata, sottolinea l’associazione, è infatti sottoposta a vincolo paesaggistico per la presenza di un corso d’acqua ed è indicata nel Pgt come “area boscata di elevata incidenza visiva”, oltre a trovarsi in prossimità del Sentiero del Viandante.

Molto dure le critiche sul piano procedurale: Italia Nostra evidenzia l’assenza della Soprintendenza di Milano alla Conferenza dei Servizi del 25 luglio 2024, convocata dallo Sportello unico delle attività produttive per conto della Comunità montana Valsassina, assenza che ha attivato il meccanismo del silenzio-assenso. L’associazione parla di “operazione quanto più possibile secretata”, contestando anche la scelta di convocare la Conferenza a fine luglio, in pieno periodo di vacanze, con un termine ridotto a 23 giorni per i pareri, disposizione ritenuta in contrasto con le norme vigenti e che potrebbe essere oggetto di ricorso al Tar.

