ITALIA VIVA, BELLADITTA LASCIA IL RUOLO DI PRESIDENTE PROVINCIALE

LECCO – Nei giorni scorsi sono state ufficializzate alla segreteria nazionale le dimissioni di Marco Belladitta dal ruolo di presidente provinciale di Italia Viva Lecco.

“Ho provato a conciliare gli impegni, alcuni imprevisti con cui l’anno nuovo mi ha accolto, ma più il tempo passa più mi rendo conto che tutte le mie energie sono rivolte in questo momento alla crescita professionale e agli sviluppi che potrò raccogliere sul lavoro, nonché a impegni personali e famigliari” – questo il commento dell’ormai ex segretario provinciale.

Belladitta, all’interno del partito fin dalla sua fondazione nel 2019, era stato eletto segretario provinciale nel congresso dell’ottobre scorso, raccogliendo il sostegno di numerosi iscritti e su una proposta fortemente terzopolista, legata soprattutto all’impegno per il territorio.

“Ringrazio nuovamente tutti per la fiducia, il sostegno e la comprensione che mi hanno accompagnato in questi pochi mesi – continua Belladitta – nonché per i consigli e le esperienze fatte in questo ambito per me nuovo”.