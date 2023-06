LECCO – Lo scorso martedì 27 giugno il coordinamento provinciale provvisorio di Italia Viva Lecco, istituito recentemente alla presenza del deputato Mauro Del Barba, si è riunito per iniziare a lavorare sull’organizzazione territoriale e sulla pianificazione dei prossimi eventi.

Durante la serata è stato comunicato l’ingresso nel coordinamento di Raffaele Grega, come responsabile territoriale del lago, e Luisa Ongaro, a cui viene affidato il tema ‘Famiglia e Pari opportunità’, nonché la zona Valsassina.

Diverse le proposte avanzate, su temi importanti e sentiti come la sanità territoriale, lo sviluppo urbano, i temi economici del tessuto lecchese, e molto altro, con l’obiettivo di raccogliere le esigenze dei territori e sviluppare soluzioni possibili attraverso l’organizzazione di eventi e incontri.

Il primo tassello di questo percorso sarà l’incontro in programma il 6 luglio a Milano, con la consigliera regionale ed ex-deputata Lisa Noja. Parteciperà Giacomo Ventrice come rappresentante per il meratese e alcuni esperti del settore vicini alla proposta politica di Italia Viva.