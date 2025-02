ITALIA VIVA LECCO, ELETTO IL NUOVO PRESIDENTE ANDREA FRIGERIO

LECCO – Il 30 gennaio, nella sala Golfari a Galbiate, si sono riuniti in assemblea gli iscritti di Italia Viva della Provincia di Lecco.

All’ordine del giorno l’elezione del nuovo presidente provinciale.

L’incontro, molto partecipato, è stato introdotto e moderato da Roberto Cociancich, presidente regionale del partito, ed è stata anche l’occasione per discutere dell’ attuale momento politico e sulle prospettive di Italia Viva.

Per acclamazione i presenti hanno eletto presidente Andrea Frigerio, consigliere comunale a Lecco, nella lista civica Fattore Lecco.

“Stiamo vivendo un laico avvento – ha dichiarato Frigerio – nella speranza della nascita di qualcosa o di qualcuno che riunisca le cosiddette aree di centro, moderate e riformiste.

Italia Viva c’è sempre stata, fin dal momento della sua costituzione nel 2019.

Non siamo il partito di Renzi. Siamo un partito guidato da un leader capace e con visione sempre lucida e lungimirante sul futuro dell’Italia e dell’Europa. Siamo resilienti e ancora fermamente convinti della bontà del progetto del terzo polo.

Con i nostri amministratori, con i nostri sostenitori vogliamo rappresentare quest’area con il protagonismo delle idee e non con l’idea del protagonismo”.

Frigerio ha inoltre individuato un nuovo direttivo, strutturato in cantieri tematici: