ITALIA VIVA LECCO: PRIMA ASSEMBLEA PROVINCIALE DEL 2024 A GALBIATE

LECCO – Italia Viva Lecco organizza per lunedì 29 gennaio alle 21, presso l’Auditorium Cesare Golfari di Galbiate, la prima assemblea provinciale del nuovo anno. Alla presenza di Roberto Cociancich, presidente regionale del partito, la serata è aperta a tutti gli iscritti, ai simpatizzanti, agli amici e a tutti coloro che ne hanno interesse.

“Vorremmo rilanciare le attività sul territorio verso gli impegni di questo 2024, attenzionando i lavori portati avanti per le prossime elezioni amministrative di molti Comuni della nostra Provincia, mantenendo però uno sguardo più ampio verso l’orizzonte delle elezioni Europee“, dice Italia Viva Lecco.

Dopo la chiusura del 2023 che è stata occasione di riorganizzare il partito a livello nazionale, regionale e territoriale, saranno tantissimi gli appuntamenti politici di questo nuovo anno: l’uscita del nuovo libro di Matteo Renzi, che speriamo di avere presto in città per la presentazione, la Leopolda numero 12 a marzo, le già citate elezioni amministrative ed Europee, e poi ancora il lavoro quotidiano di tantissimi amministratori, consiglieri, parlamentari.

“Tra gli obiettivi c’è anche quello di organizzare nei territori incontri di approfondimento, partecipazione, dialogo e incontro, per stimolare il confronto e costruire proposte concrete da portare ai nostri riferimenti, in Regione ed in Parlamento”, conclude Italia Viva Lecco.