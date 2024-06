ITALIA VIVA LECCO: “TONI IMPROPRI E POLEMICI DA PARTE DELLA MAGGIORANZA”

LECCO – Italia Viva Lecco prende una posizione, attraverso un comunicato stampa, sui recenti scontri tra la giunta Gattinoni e il consigliere Corrado Valsecchi.

“Assistiamo abbastanza sorpresi in questi giorni al botta e risposta tra le forze di maggioranza e una parte dell’opposizione – scrive Italia Viva – Con il nostro rappresentate in Fattore Lecco siamo convintamente al fianco di questa amministrazione che riteniamo stia amministrando al meglio, con impegno e determinazione, ricordando sempre quell’ideale di una Lecco bella, solidale, sostenibile e grande”.

“Non solo per i tanti cantieri aperti (e meno male) che, come affermato nel comunicato, daranno un volto nuovo alla città trasformandola per renderla migliore, ma di cui condividiamo soprattutto l’attenzione alla semplificazione burocratica, alla digitalizzazione, a tutti i cittadini, alle persone, alle famiglie e alle dinamiche scolastiche che vedono impegnati, molte volte sottotraccia, gli assessori Durante e Torri – dice Marco Belladitta, coordinatore provinciale di Italia Viva Lecco – Non possiamo però condividere i toni impropri e, a nostro parere eccessivamente polemici, del comunicato con cui le forze di maggioranza rivendicano il loro operato”.

“Trasparenza e attenzione alla legalità e al bene Comune, salvo prova contraria, sono valori propri di ogni persona che si impegna in una amministrazione pubblica. Non solo quindi di chi governa ma anche di chi, come il consigliere Valsecchi, si è sempre impegnato e tutt’ora si adopera, senza fini strumentali, con passione e competenza nel contribuire al quel bene Comune a cui tutti miriamo. Auspichiamo che tutti possano d’ora in avanti abbassare i toni delle schermaglie, e riportare le differenti sensibilità ad un dialogo costruttivo che metta da parte dissapori personali e si concentri sul bene della nostra città”, conclude Belladitta.