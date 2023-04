GALBIATE – Lunedì 17 aprile nell’auditorium di Galbiate la prima riunione di Italia Viva Lecco dopo la rottura nazionale sul progetto del Terzo Polo. “Nessun rancore e nessuna polemica per quanto accaduto, ripartiamo con rinnovata passione” è la posizione di tutti i presenti, presentata da Antonio Rusconi, il coordinatore provinciale.

“Ora continuiamo il tesseramento a Italia Viva, e riprendiamo a lavorare sul territorio per dare una casa politica alternativa al populismo di sinistra e al sovranismo di destra”, ha detto ancora Rusconi. Una cinquantina le persone presenti, molte giunte a Galbiate altre in collegamento online, intervenute per rilanciare il progetto politico, a partire dalla campagna di tesseramento e dalla presenza sul territorio provinciale.

Tra i presenti, dopo l’intervento del coordinatore Rusconi, hanno preso la parola diversi rappresentanti del territorio, con particolare attenzione ai bisogni di tutti i cittadini, a partire dalle famiglie e dalle imprese. Non è mancato poi uno sguardo verso la politica nazionale e l’orizzonte più ampio dell’Europa: Italia Viva crede che lo spazio politico da giocarsi sia assai ampio, differente rispetto alla “polarizzazione delle politiche di Schlein e Meloni”.

“Il progetto futuro sarà sicuramente oltre la sola Italia Viva e dovrà partire dal basso, dai territori, con un congresso vero in cui tutti possano dire la loro, rimettendo al centro la politica e la capacità di fare sintesi pragmatica”, le parole di Rusconi. Il tesseramento viene fatto online, direttamente dal sito di Italia Viva.