LECCO – L’ItLUG – Italian LEGO Users Group presenta l”ItLUG Lecco 2023′, l’esposizione di costruzioni Lego in collaborazione con il Comune di Lecco, il Politecnico di Milano – Polo Territoriale di Lecco e l’Univerlecco.

L’appuntamento è per sabato 29 e domenica 30 luglio al Polo di Lecco del Politecnico di Milano in via Gaetano Previati 1/c (ingresso pedonale anche da via Ghislanzoni). L’ingresso è libero.

Sabato è prevista l’apertura al pubblico dalle 11 alle 19, mentre domenica è dalle 10 alle 18. Tra le attività previste: punto giochi ‘Pick’n’build’, un concorso per ragazzi ‘CreActive’ con età 6-13 anni, il GBC: Great Ball Contraption, un’area dimostrazione robotica (solo domenica), il Mini Demolition Derby, il Laboratorio: LEGO® SERIOUS PLAY® per genitori e figli, il grande mosaico FairyBricks e la realtà virtuale.