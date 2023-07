LECCO – Come ogni anno, anche nel 2023 è tornata l’ItLug, un evento organizzato da ItLUG – Italian LEGO® Users Group diretto da Marco Chiappa in collaborazione con il Comune di Lecco, il Politecnico di Milano – Polo Territoriale di Lecco e l’Univerlecco.

Gli appassionati dei celebri mattoncini Lego si sono dati appuntamento sabato 29 e domenica 30 luglio al Polo di Lecco del Politecnico di Milano in via Gaetano Previati 1/c. E ancora una volta la manifestazione è stata un grandissimo successo di pubblico con ben ottanta espositori presenti.

I Lego uniscono più generazioni. Presenti infatti tantissimi genitori e nonni che hanno accompagnato figli e nipoti ad ammirare i capolavori in mattoncini creati dagli appassionati. Tra questi castelli medievali, intere città dotate di treni e metropolitane, navi spaziali da Star Wars ma anche dipinti classici come quello della Gioconda.

Tra le attività proposte c’erano: un punto giochi ‘Pick’n’build’, un concorso per ragazzi ‘CreActive’ con età 6-13 anni, il GBC: Great Ball Contraption, un’area dimostrazione robotica, il Mini Demolition Derby, il Laboratorio: LEGO® SERIOUS PLAY® per genitori e figli, il grande mosaico FairyBricks e la realtà virtuale.