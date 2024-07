JAZZ FESTIVAL PREMIATO DAL PUBBLICO. TUTTO ESAURITO ANCHE AD AGOSTO

LECCO – Risultato eccellente per la nona edizione del Lecco Jazz Festival, svoltasi dal 17 al 21 luglio, con un’ottima affluenza di pubblico. Gli appuntamenti pomeridiani nei vari rioni hanno visto la presenza di circa un migliaio di spettatori, mentre le serate in piazza hanno attirato fino a 4mila persone, che hanno potuto apprezzare le esibizioni di artisti di fama internazionale.

Il concerto finale di Paolo Fresu, accompagnato da musicisti eclettici come Petra Magoni e Christian Meyer, con l’omaggio a Heroes di David Bowie sulla Lake Arena, ha riscosso un enorme successo, registrando il tutto esaurito e ulteriori richieste all’ingresso, con una presenza di circa 700 persone.

“Un grande successo di pubblico e artistico ha caratterizzato la nona edizione del Lecco Jazz Festival, che ha portato in città numerosi appuntamenti musicali – commenta l’assessora alla Cultura del Comune di Lecco Simona Piazza – Il festival, con l’obiettivo di rigenerare culturalmente e artisticamente la nostra città, prosegue con il Fuori Festival. Questa è un’importante occasione per continuare a esplorare e conoscere le note del jazz italiano e internazionale. Un ringraziamento speciale va al settore Cultura per questa importante iniziativa e a tutti coloro che hanno contribuito alla sua realizzazione”.

Il jazz tornerà ad agosto con il Fuori Festival, che prevede tre appuntamenti già tutti esauriti. Il primo si terrà il 1 agosto alle 19.30 presso la chiesa di Sant’Egidio con Jon Hansen. Alle 21.30 sarà la volta di Nicole Johänntgen, eclettica sassofonista. Infine, a chiudere il Festival sarà il Nicole Johänntgen Trio, che si esibirà in una location d’eccezione, i Piani d’Erna, con due spettacoli sabato 3 agosto alle 17.30 e alle 19.