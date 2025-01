JENNIFER ALCANI, LA MADRE DEPOSITA QUERELA PER SOTTRAZIONE DI MINORE

ABBADIA LARIANA – “Sottrazione di minore e persone incapaci“, con questa ipotesi di reato in relazione l’avvocato Marcello Perillo, che assiste la famiglia Alcani che la scorsa settimana ha perso in un incidente stradale la figlia tredicenne Jennifer, ha depositato un’altra querela per conto della madre della ragazza. Nella querela vengono ricostruiti i fatti e la madre della tredicenne chiede all’autorità giudiziaria di procedere nei confronti del 19enne di Malgrate a cui la vettura è riducibile e del 22enne che era alla guida della Bmw.

La querela della madre si aggiunge a quella del padre, nei confronti dell’autista della Bmw, per il drammatico esito della notte, tra l’altro postata sui social.

La posizione dei due è al vaglio degli inquirenti e a breve potrebbe esserci uno sviluppo importante dell’inchiesta. L’ipotesi sul quale lavorano gli inquirenti è omicidio stradale. La doppia querela va in una direzione ben precisa e la famiglia chiede di far luce anche sull’ipotesi di sottrazione di minore.

