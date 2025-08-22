JUNIORES RUGBY LECCO: TUTTO PRONTO PER LA STAGIONE 2025/26

LECCO – Il Rugby Lecco è pronto a dare il via alla nuova stagione sportiva 2025/2026 per il settore Juniores. La ripartenza vedrà protagoniste le categorie Under 14, Under 16 e Under 18, pronte a scendere in campo con lo stesso spirito di squadra e di crescita che ha reso il vivaio lecchese un punto di riferimento nel panorama rugbistico lombardo.

Tutto lo staff tecnico Juniores è stato confermato, uno staff composto principalmente da allenatori formatisi e cresciuti nella società. Questa scelta rappresenta la continuità di un progetto educativo e formativo che parte dalla Scuola Rugby e accompagna i ragazzi nel loro percorso fino alle categorie seniores, garantendo coerenza tecnica, valori condivisi e identità di squadra. Gli allenatori confermati per la stagione 2025/2026 sono: Under 14: Bailey Kieren, Vacirca Davide; Under 16: Valentini Filippo, Damiani Sebastian; Under 18: Rossi Nicola. Preparatore atletico: Francesco Caiani.

Il Rugby Lecco continuerà a puntare su un approccio integrato: formazione tecnica di alto livello, educazione ai valori del rugby e crescita personale, dentro e fuori dal campo. “Il nostro settore giovanile è il nostro cuore pulsante – dice il presidente Carlo Redaelli – La scelta di confermare allenatori cresciuti nella nostra società significa dare continuità al lavoro svolto negli anni e trasmettere ai nostri ragazzi lo stesso spirito e la stessa passione che hanno ricevuto quando erano giocatori del vivaio. Inoltre, i ragazzi crescono imparando a usare alcuni degli schemi di gioco che poi troveranno nelle categorie seniores”.

“La stagione 2025/2026 prenderà ufficialmente il via tra fine agosto e inizio settembre con allenamenti e poi a fine settembre con l’avvio del campionato per la categoria Under 14 e i barrage per le categorie Under 16 e Under 18 – continua Redaelli – Siamo sicuri che sarà una stagione che ci darà moltissime soddisfazioni come quella passata (Under16 alle finali nazionali di Elite1). Obiettivo è quello di continuare con la striscia positiva di risultati ottenuti negli ultimi anni e di essere presenti sulla scena nazionale come realtà consolidata. Diciamo che l’appellativo di ‘realtà provinciale’ non si addice più alla nostra società e l’abbiamo ampiamente dimostrato sul campo con il valore dei nostri ragazzi, allenatori e tutto lo staff”.