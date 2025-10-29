JUVENTUS ACADEMY E CALCIO LECCO: UN CONFRONTO NEL SEGNO DELLA CRESCITA

MILANO – Una giornata di grande calcio giovanile ha visto protagoniste le squadre dell’attività di base della Juventus e della Calcio Lecco, impegnate in una serie di amichevoli che hanno confermato il valore del lavoro svolto da entrambe le società. Gli incontri tra le categorie Under10, Under11 e Under13 si sono trasformati in un momento di confronto tecnico, formativo e umano di altissimo livello.

Sotto la guida attenta dei tecnici bianconeri, mister Cuzzi, Cara e Rossi, i giovani talenti della Juventus Academy hanno mostrato la qualità e la metodologia che da anni contraddistinguono il settore giovanile del club torinese, riconosciuto a livello internazionale per la sua capacità di formare non solo calciatori, ma persone. Dall’altra parte, i ragazzi della Calcio Lecco hanno dato prova di grande organizzazione, spirito di squadra e crescita costante, frutto di un progetto di base che negli ultimi anni sta ottenendo importanti riconoscimenti per serietà, competenza e dedizione.

Le partite, giocate in un clima di entusiasmo e rispetto reciproco, hanno offerto spunti tecnici interessanti e confermato quanto il calcio dei più piccoli sia fondamentale per costruire il futuro dello sport. Ogni squadra ha messo in campo impegno, intensità e voglia di migliorare, dimostrando che l’obiettivo principale resta sempre la crescita, non il risultato.

Queste esperienze rappresentano un patrimonio prezioso per entrambe le società: la Juventus, con la sua tradizione d’eccellenza formativa, continua a rappresentare un modello di riferimento; la Calcio Lecco, con la sua realtà territoriale viva e in espansione, dimostra di saper competere e crescere con professionalità e passione. Un incontro che va oltre il punteggio, nel segno dei valori più autentici del calcio giovanile: educazione, rispetto e amore per il gioco.

RedSpo