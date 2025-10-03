JUVENTUS-MILAN: UN DERBY LECCHESE TRA LOCATELLI E BARTESAGHI

LECCO – Juventus-Milan, big match della sesta giornata del campionato di Serie A, in programma domenica 5 ottobre alle 20:45 a Torino, è anche un po’ un derby lecchese.

In casa bianconera gioca infatti Manuel Locatelli, classe 1998 di Lecco, ormai da quattro anni alla Juventus, ma cresciuto nelle giovanili di Atalanta e Milan. Esordisce in A proprio coi rossoneri e, dopo una pausa al Sassuolo, approda a Torino. Grande esperienza ormai in Serie A e in Nazionale, con cui ha vinto un Europeo.

Di contro c’è Davide Bartesaghi, nato a Erba nel 2005 ma di Annone Brianza. Stesso percorso di Locatelli con esperienze nei settori giovanili di Atalanta e Milan. Quindi colleziona 11 presenze totali coi meneghini nella massima serie e disputa una stagione in C col Milan Futuro. Adesso Massimiliano Allegri sembra volergli dare fiducia e domenica potrebbe partire titolare, nel ruolo di esterno sinistro nel 3-5-2 rossonero.

Una sfida nella sfida quindi, con un derby lecchese che si preannuncia acceso e combattuto tra i due atleti di Lecco e Annone.