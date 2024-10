JUVENTUS NOVA PRESENTA A VALMADRERA LA COMMEDIA “CH’EL ME SCÜSI, MA LUU CE L’È?”

VALMADRERA – La Filodrammatica Juventus Nova di Belledo – Lecco presenta la commedia in tre atti dialettali “Ch’el me scusi, ma luu ce l’è?“. Un adattamento di Alberto Balzarini di “Non ti conosco più” di Aldo De Benedetti. Appuntamento venerdì 18 ottobre al Cine Teatro Artesfera di Valmadrera alle 21.

La storia. Siamo a Lecco, negli anni ’50. In una bella casa, ambiente alto borghese, tutto sembra filare liscio; la padrona di casa si diletta a dipingere quadri e il personale di servizio si da un gran da fare per rendere l’atmosfera ancora più serena. Ma in questo idillio, il dramma è in agguato …

> CONTINUA A LEGGERE su CIVATE NEWS