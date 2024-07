KICKBOXING: TUTTO PRONTO PER LA “PURPLE CONSONNO”

LECCO – Kickboxing Lecco presenta la quarta edizione del Purple, versione estiva, che dopo tre anni a Pescate si trasferisce nella suggestiva città fantasma di Consonno, prendendo per l’appunto il nuovo nome di Purple Consonno.

Un evento di musica e sport delle durata di tre giorni da venerdì 12 luglio a domenica 14 luglio. Venerdì sarà la musica punk rock a esserne da protagonista, con due gruppi consolidati e molto apprezzati nella provincia di Lecco: ‘Tommy e gli Onesti Cittadini’ (ex pornoriviste) e i ‘Matrioska’.

Sabato si inizia dalla mattina con una lunga maratona di kickboxing, 50 incontri no stop, per concludersi in serata con il galà che vedrà sfidarsi atleti pro provenienti da tutta Italia e a seguire l’After Party con il dj set degli ‘Snapout’. Domenica giornata dedicata alla boxe, in collaborazione con la Frimas di Calolziocorte: bambini e adulti calcheranno il ring dalla mattina al pomeriggio per poi lasciar spazio alla chiusura del Purple con il dj set di ‘Im Krae’ affiancato dall’esibizione di pole dance con il gruppo ‘lepoleposition’.

“Tre giorni senza pausa, dalla musica allo sport, dallo sport alla musica, sarà l’edizione del Purple estivo più bella di sempre, la cornice di Consonno sorprenderà tutti i partecipanti e il programma dell’evento garantirà a qualsiasi ora divertimento e spettacolo”, scrivono gli organizzatori.

A contornare l’evento ci sarà un servizio di beverage & food sempre attivo con cucina e pizzeria con forno a legna e per i più piccoli ci sarà un’area dedicata con gonfiabili dove potersi divertire. L’accesso a Consonno sarà consentito sia da Olginate che da Galbiate e l’ingresso sarà totalmente gratuito. Tutto l’evento sarà patrocinato da Regione Lombardia, Comune di Olginate e delle federazioni sportive di riferimento Federkombat e FPI.