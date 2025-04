KITE SURFER BLOCCATO NEL LAGO, VIGILI DEL FUOCO IN AZIONE

LECCO – Intorno alle 9:30 di oggi, 24 aprile, si è reso necessario un intervento di soccorso sul Lungolario Piave a Lecco per prestare assistenza a un kite surfer in difficoltà nelle acque del lago.

Un’autopompa serbatoio (APS) e un gommone del comando provinciale dei vigili del fuoco sono stati prontamente inviati sul posto. Grazie alla tempestività e all’esperienza del personale nautico, il kite surfer è stato recuperato a bordo del mezzo di soccorso senza riportare ferite o problemi di salute.

L’uomo, pur trovandosi in buone condizioni fisiche, non era più in grado di raggiungere autonomamente la riva a causa delle condizioni del vento o di un possibile guasto all’attrezzatura.

L’intervento si è concluso positivamente, senza ulteriori complicazioni.

RedCro