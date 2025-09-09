LA BELLAGINA VINCE IL 3º TORNEO “POZZI-RUSCONI” A VALMADRERA

VALMADRERA – Bella giornata di sport e emozioni quella vissuta all’oratorio di Valmadrera in occasione del torneo di calcio Allievi 3° memorial Rita Pozzi e Andrea Rusconi, organizzato dalla Polisportiva Valmadrera in collaborazione con la Grignetta ASD, di cui Andrea Rusconi era il presidente.

Cinque le squadre coinvolte (Albavilla, Bellagina, Missaglia, Rovinata e Valmadrera) che si sono affrontate dalla mattina in un girone all’italiana.

Partite sempre molto equilibrate e combattute, al termine del girone il primo verdetto è stato il 5° posto dell’Albavilla. Quindi le due finali per il 3° e 4° posto e per il 1° e 2° posto: entrambe sono terminate con il risultato di 3-1, dove nella finalina ha prevalso la Rovinata sul Missaglia, nella finale ha prevalso la Bellagina sul Valmadrera.

Tanti i presenti che si sono susseguiti durante l’intera giornata, tra cui il sindaco di Ballabio Giovanni Bruno Bussola e il socio fondatore della Polisportiva Antonio Rusconi, tutti a manifestare la vicinanza agli atleti del Valmadrera Riccardo e Federico Rusconi, quest’ultimo presente sul campo a difendere i colori del Valmadrera.

Prima delle premiazioni il presidente del Valmadrera, Alberto De Pellegrin, ha ringraziato la Grignetta per la collaborazione reciproca, gli atleti delle società partecipanti per l’impegno e la correttezza dimostrata, gli arbitri per la professionalità e la partecipazione all’evento.

Ha preso poi la parola Nino Rusconi, che ha ringraziato tutti per l’evento in memoria dei suoi cari, ha ringraziato Ricky e Fede e ha esortato tutti i ragazzi presenti a crescere con i valori dello sport.

Infine l’assessore allo Sport del Comune di Valmadrera, Marcello Butti, ha ringraziato tutti per la bellezza dell’evento.

Quindi la premiazione delle 5 squadre e la premiazione del miglior portiere (Mattia Lombardizzi del Missaglia), del capocannoniere (Gabriele Bianchi della Rovinata) e del miglior giocatore (Leone Alberto Bortolotto del Bellagina).

RedSpo