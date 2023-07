LECCO – Da anni la Biblioteca civica U. Pozzoli di Lecco è impegnata sul territorio nella formazione di genitori e operatori per diffondere la passione per la lettura. Diventare ‘Presidio Nati per Leggere’ significa ottenere un riconoscimento nazionale, al termine di un percorso di preparazione durato più di un anno, che ha visto i bibliotecari impegnati nel riallestimento degli spazi, nella revisione del materiale bibliografico e in corsi di formazione specifici e approfonditi.

‘Nati per Leggere’ è un programma nato nel 1999 e promosso dall’Associazione Culturale Pediatri, dal Centro per la Salute del Bambino e dal’Associazione Italiana Biblioteche per diffondere in tutta Italia attività di lettura, interagendo coi consultori, gli ospedali, le scuole e, naturalmente, le biblioteche. Leggere ai bambini, fin dalla più tenera età, è un atto d’amore che permetterà ai più piccoli di potenziare non solo il linguaggio, ma anche l’interazione con gli altri e il loro bagaglio emozionale. Gli adulti, inoltre, trovano in questa pratica un momento di condivisione prezioso che crea un legame indissolubile e profondo con i loro bambini.

“Quello raggiunto è un risultato significativo per la nostra biblioteca, frutto di un lavoro di squadra durato oltre un anno – commenta l’assessore alla Cultura del Comune di Lecco Simona Piazza -. Ringrazio lo staff per la professionalità e la costanza dimostrate nel creare un luogo di riferimento di cultura, non solo per i più grandi, ma anche per i giovani lettori”.

Tra le numerose iniziative ‘Nati per Leggere’ rivolte agli adulti con bambini in età prescolare promosse a Lecco, la prossima, dal titolo ‘Il piacere di leggere insieme’, si terrà sabato 22 luglio in cortile (o in sala ragazzi in caso di maltempo) e sarà dedicata alle famiglie dei bambini da 0 a 3 anni. In biblioteca è inoltre allestito uno spazio interamente dedicato al programma, dove trovare libri e arredi morbidi, lo spazio allattamento e il baby pit-stop.