L’A.C. CALOLZIO CHIUDE: “BENECOMUNE” CHIEDE RISPOSTE

CALOLZIOCORTE – La storica società sportiva A.C. Calolzio, attiva da oltre un secolo, ha annunciato la chiusura delle sue attività. La notizia è stata commentata da Sonia Mazzoleni della lista civica Calolzio BeneComune, definendo la situazione “un ennesimo autogol per la città“.

Nel comunicato, Calolzio BeneComune attribuisce la chiusura dell’A.C. Calolzio principalmente alla mancanza di certezze e condizioni adeguate, che solo un bando pubblico avrebbe potuto garantire. Si sottolinea come da mesi siano venute meno conferme e rassicurazioni da parte dell’Amministrazione Comunale, elemento che ha reso difficile la programmazione sportiva sia della prima squadra che del settore giovanile.

Mazzoleni evidenzia che le difficoltà della società erano note al Comune, ma critica la risposta dell’Amministrazione, che ha definito la decisione della società una scelta autonoma, senza assumersi responsabilità dirette. Nel comunicato si fa riferimento a una manifestazione di interesse pubblicata dal Comune con tempi molto ristretti, ritenuta insufficiente per risolvere le problematiche in corso.

Calolzio BeneComune ricorda come il centro sportivo non sia solo un luogo dedicato all’attività sportiva, ma anche un importante spazio di aggregazione e crescita per i giovani della città. Le difficoltà nella gestione di questa struttura, secondo Sonia Mazzoleni, sono state numerose e si sono accumulate nel tempo, senza che venissero trovate soluzioni definitive.

La lista civica ha già richiesto un incontro urgente con il sindaco e l’assessore allo sport per discutere la situazione e verificare la documentazione relativa alla gestione del centro sportivo, con particolare attenzione al rispetto dei principi di trasparenza e imparzialità.