LA CALCIO LECCO CHIUDE IL MERCATO IN ENTRATA CON DAVIDE VOLTAN

LECCO – La Calcio Lecco 1912 comunica di aver acquisito a titolo definitivo il diritto alle prestazioni sportive del calciatore Davide Voltan dal Cittadella.
Il trequartista italiano, classe 1995, ha firmato un contratto fino al 30 giugno 2026.
Indosserà la maglia numero 8.
Nato a Padova il 15 aprile 1995, è cresciuto nelle giovanili della squadra della sua città natale. Esordisce in Serie B appena diciottenne (Padova-Spezia 1-1, 11 maggio 2013), poi nell’estate 2014 si trasferisce al Crotone. Veste la maglia del Bassano nel 2015/16: nell’estate successiva il suo tesserino viene acquisito dal Genoa, che lo gira all’Ancona e alla FeralpiSalò. Nel gennaio 2019 si lega alla Vis Pesaro, poi nel settembre 2020 torna in Serie B con la Reggiana.
A gennaio 2021 su unisce al Südtirol, in Serie C. In un anno e mezzo segna 13 gol in 52 presenze centrando la sua prima promozione in Serie B. La seconda arriva con la FeralpiSalò nel 2023. Ha trascorso in B anche la scorsa stagione, con il Cittadella.