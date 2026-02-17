LA CALCIO LECCO DEVE IMPARARE A CHIUDERE LE PARTITE

LECCO – Il deludente 2-2 interno contro la Virtus Verona ha comunque permesso alla Calcio Lecco di avvicinare il Brescia, secondo in classifica: sono 50 infatti i punti delle Rondinelle, 49 quelli dei blucelesti. Questo grazie soprattutto alla vittoria per 2-1 della Pergolettese sul Brescia.

Detto questo, la squadra di Federico Valente ha bisogno di ritrovare la vittoria nel prossimo match del 22 febbraio che si gioca al Rigamonti-Ceppi per la 28esima giornata di campionato. 3 punti necessari soprattutto per affrontare il turno successivo quando ci sarà lo scontro diretto in casa del Brescia.

La parola chiave per i prossimi incontri è solo una: cinismo. La squadra deve chiudere le partite una volta in vantaggio. Ancor di più se il vantaggio è doppio, come successo contro la Virtus Verona.

Altro aspetto da non trascurare è la gestione dei cartellini. Perché domenica scorsa l’espulsione di Marrone dopo appena un quarto d’ora ha stravolto i piani di gioco di allenatore e giocatori, complicando non poco il match.

RedSpo