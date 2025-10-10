LA CASERMA DEL BIONE S’ILLUMINA DI VERDE PER LA SENSIBILIZZAZIONE

LECCO – In occasione della Giornata mondiale della consapevolezza sulle sindromi PANS e PANDAS, celebrata il 9 e 10 ottobre, anche Lecco ha voluto dare un segnale di vicinanza e sensibilizzazione. I Vigili del fuoco del comando provinciale hanno illuminato di verde la caserma di piazza Bione, aderendo simbolicamente alla campagna internazionale che mira a far conoscere queste complesse patologie neuropsichiatriche pediatriche.

Il gesto, semplice ma significativo, si inserisce in una rete di iniziative diffuse in tutta Italia e nel mondo, volte a promuovere informazione, diagnosi precoce e sostegno alle famiglie coinvolte. Il verde, colore scelto per rappresentare la speranza e la consapevolezza, ha acceso per due sere la sede dei pompieri lecchesi, ricordando l’importanza di fare luce su queste sindromi ancora poco conosciute.

RedCro