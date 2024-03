LA CERTIFICAZIONE ELETTORALE ADESSO È ANCHE ON LINE: DOVE TROVARLA

LECCO – Ora è disponibile on line, sul portale dell’Anagrafe, anche la certificazione elettorale: come scaricarla.

L’Anpr, Anagrafe nazionale della popolazione residente, è la banca dati unica del Ministero dell’Interno che raccogliere i dati dei cittadini, fornisce servizi anagrafici a milioni di persone e favorisce lo scambio delle informazioni tra comuni e pubbliche amministrazioni e il dialogo tra comuni e cittadini.

Tramite l’Anpr è possibile infatti usufruire online e in autonomia di una serie di servizi, come il rilascio di numerosi certificati (anagrafico di nascita, anagrafico di matrimonio, cittadinanza, esistenza in vita, residenza, residenza Aire, stato civile, stato di famiglia, stato di famiglia e di stato civile, residenza in convivenza, stato di famiglia Aire, stato di famiglia con rapporti di parentela, stato libero, anagrafico di unione civile e contratto di convivenza) e la creazione di autocertificazioni, ovvero dichiarazioni prodotte e sottoscritte dagli interessati relative a nascita, stato civile, cittadinanza, famiglia anagrafica, residenza ed esistenza in vita. Inoltre, è possibile richiedere un cambio di residenza, inviare una richiesta di rettifica dei dati anagrafici (in caso di errori nella scheda anagrafica) e verificare il proprio domicilio digitale (Pec).

In aggiunta, da oggi, la banca dati dell’Anpr rende disponibile anche il servizio di consultazione dei propri dati elettorali e di richiesta della certificazione elettorale a partire dal sito di ANPR. Per accedere a tale servizio, il cittadino deve essere iscritto all’Anpr e deve autenticarsi tramite identificazione digitale (Spid, Cie, Cns, eIDAS). Il documento potrà essere poi scaricato in formato pdf oppure inviato all’indirizzo di posta elettronica o al domicilio digitale (Pec).

Così gli assessore alla comunicazione ed evoluzione digitale Alessandra Durante e ai servizi istituzionali generali Roberto Pietrobelli: “Il portale dell’Anpr ha progressivamente trasferito online quello che fino a pochi anni fa era possibile ottenere esclusivamente recandosi presso gli sportelli comunali. Oggi, accedendo al portale, ogni cittadino ha la possibilità di ricevere immediatamente e direttamente sul proprio device una serie di documenti e svolgere una serie di attività senza attese. Un accesso possibile 7 giorni su 7, 365 giorni all’anno, senza limiti e senza i vincoli legati all’orario di lavoro e alle chiusure festive degli uffici comunali. Invito tutti a entrare oggi stesso sul portale nazionale e verificare che i dati a loro corrispondenti siano corretti. Questo, oltre a permettere ai cittadini di risparmiare tempo e avere immediatamente disponibili tutti i principali certificati, tra cui, da pochi giorni anche il certificato elettorale, permetterà anche agli uffici di smaltire eventuali arretrati e dedicarsi ad attività a più alto valore aggiunto e ad un migliore servizio di assistenza ai cittadini sulle operazioni più complesse. Ovviamente, per i cittadini che avessero difficoltà nell’accesso online, resta garantita la possibilità di rivolgersi agli sportelli fisici”.

I certificati sono scaricabili gratuitamente per gli usi previsti dalla legge. Quando la legge prevede, per il caso specifico, la necessità della marca del bollo, il portale reindirizza al sistema di pagamento (anche questa procedura potrà essere completata online senza necessità di recarsi allo sportello fisico). Maggiori informazioni sono disponibili sul sito del Comune a questo link. Per ricevere assistenza è possibile scrivere a assistenza.anpr.cittadini@sogei.it.