LA CITTÀ ABBRACCIA LA CALCIO LECCO: FESTA AL RIGAMONTI-CEPPI

LECCO – Un pomeriggio di entusiasmo e colori blucelesti ha animato ieri lo stadio Rigamonti-Ceppi di Lecco, dove circa quattrocento tifosi si sono riuniti per celebrare la prima squadra e il settore giovanile. L’iniziativa, pensata per rafforzare il legame tra società, atleti e supporter, ha visto la partecipazione di numerosi volti noti del club e della città.

All’ingresso della tribuna – unico settore riservato agli invitati – i partecipanti sono stati accolti con un elegante gadget: una borraccia bianca in alluminio, personalizzata con il logo bluceleste. Non sono mancati nemmeno i tradizionali cappellini, distribuiti a quasi tutti i presenti, a sottolineare lo spirito di appartenenza.

Poco dopo le 17, il presidente Aniello Aliberti ha dato il via alle presentazioni, chiamando sul campo tutte le formazioni giovanili a partire dai più piccoli dell’Under 8, che hanno srotolato un lungo striscione con i simboli della società. A fare da padroni di casa, anche i giocatori della prima squadra guidati da Federico Valente, mentre Paolo Pennati, responsabile del vivaio, già pensava alla sfida decisiva dell’Under 19 contro il Mantova per la promozione in Primavera 2.

L’atmosfera si è scaldata ulteriormente con l’arrivo del presidente onorario Angelo Battazza, che ha fatto il suo ingresso affiancato da Marco Cariboni, presidente della Canottieri Lecco. Nel frattempo, le premiazioni sono proseguite tra sorrisi e applausi, con i giovani calciatori impegnati in giochi e attività sul campo, seguiti da membri della prima squadra come Kristoffersen, Kritta, Sipos e Dalmasso.

Insieme a Battazza, Aliberti e Cariboni hanno premiato l’Under 15, mentre sono sfilate anche l’Under 17 guidata dal mister Szekelj e la Primavera di Mazzoleni. Tra il pubblico, composto da tante famiglie e sostenitori, la direttrice generale Virna Bonfanti e il direttore sportivo Antonio Minadeo. Il momento clou è stata la foto di gruppo, che ha visto tutte le squadre e lo staff riuniti al centrocampo per uno scatto memorabile.

A chiudere la giornata, il sindaco Mauro Gattinoni ha portato il saluto della città, sottolineando il valore educativo del progetto Calcio Lecco e ringraziando la società per l’impegno. La festa si è conclusa con una ricca merenda, sorrisi, riconoscimenti e tanti gadget distribuiti sotto la curva Nord.