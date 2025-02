“LA CITTÀ CHE VORREI”: CON SOROPTIMIST NUOVA VITA AL PARCO NICHOLAS GREEN

LECCO – Il club di Lecco di Soroptimist International (SI), organizzazione mondiale su base volontaria di donne impegnate in attività professionali e manageriali fondato nel 1921 in America ad Oakland, quest’anno festeggia l’importante traguardo dei 50 anni di fondazione. Per l’occasione il club ha scelto di proporre un progetto sulla città, bene comune di tutti, da trasformare e rigenerare secondo modelli sostenibili, equi e giusti.

L’attuazione del progetto “La città che vorrei: Reinventare la città a misura di donna” vuole essere uno strumento per essere portatrici della voce e dei bisogni delle donne, dei bambini, delle famiglie al fine di proporre trasformazioni nella città con una visione di città-ecosistema nella quale provino posto e integrazione i quattro pilastri della sostenibilità: le persone, l’ambiente, l’economia e la cultura. La partecipazione attiva della donna-cittadina ai processi di cambiamento urbano e sociale può essere strumento fondamentale per la crescita e lo sviluppo sostenibile di tutta la comunità, in linea con gli obiettivi 5 e 11 dell’Agenda ONU 2030.

Il Comune di Lecco ha deliberato l’adesione al Manifesto Soroptimist: La città che vorrei”, sulla base di un protocollo di intesa sottoscritto tra ANCI e Soroptimist International d’Italia nel 2022 e rinnovato nel 2024 con il quale si intende promuovere e sensibilizzare verso azioni in rete per una cultura inclusiva e di parità di genere.

In questo contesto, nell’anno del cinquantesimo anniversario, il club di Lecco ha presentato un patto di collaborazione al Comune per la rigenerazione del Parco Nicholas Green di via Pizzi a Lecco posizionando tre nuove altalene, una delle quali con seggiolino inclusivo, una casetta book crossing per i libri e una panchina riverniciata di rosso, simbolo antiviolenza, con l’autorizzazione di poter organizzare nello stesso parco eventi educativi e ricreativi, culturali e di inclusione sociale con enti e associazioni del territorio.

L’appuntamento è per il prossimo 7 giugno in via Pizzi quando si terrà la cerimonia di inaugurazione e consegna del nuovo parco da parte del Soroptimist Club Lecco alla città. Interverranno Maria Sacchi, assessore ai lavori pubblici, Adriana Macchi, presidente Nazionale di Soroptimist International d’Italia, e Bruna Floreani, referente nazionale Soroptimist del progetto.